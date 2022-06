Med 26 tisoč begunci, ki so zapustili svojo domovino in prišli v Slovenijo, je tudi 20 otrok iz luganske sirotišnice, ki so jih zaradi spopadov najprej evakuirali v Lvov, pred mesecem dni pa so svoj začasni dom dobili v vasi Slávina blizu Postojne. Obiskala jih je tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.