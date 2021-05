Do zmage kariere je minuli vikend prišla kolesarka Urška Žigart, ki je osvojila zadnjo etapo dirke po Valencii, s tem pa dosegla tudi največji uspeh za slovensko žensko kolesarstvo. V zadnji etapi kolesarske dirke po Valencii je 24-letnica uprizorila dolg, samostojen pobeg in dobila 114-kilometrsko razgibano etapo od Finestrata do Alicanteja.

icon-expand