Ursula von der Leyen: obrambna ministrica, mati sedmih otrok in zdravnica

Mati sedmih otrok velja za bližnjo zaupnico nemške kanclerke in v preteklosti je veljala tudi za njeno možno naslednico, omenjali pa so celo kot možno naslednico Jensa Stoltenberga na čelu zveze Nato.

Leta 2013 je kot prva ženska prevzela nemško obrambno ministrstvo, na katerem bi se, če bi mandat izpeljala do konca, obdržala rekordnih osem let. Ves čas se je zavzemala za reformiranje nemške vojske, ki se je soočala s številnimi težavami in kritikami zaradi financiranja in zastarele opreme.

Kot obrambna ministrica je 60-letnica igrala tudi zelo pomembno vlogo pri razvoju evropske obrambne strukture Pesco.

Zavzemala se je za federativno ureditev unije

Preden je postala obrambna ministrica, je bila doktorica medicine od leta 2005 do 2009 nemška ministrica za družino, od leta 2009 do 2013 pa ministrica za delo. V tem času je CDU skušala potisniti bolj v sredino, ko je med drugim zagovarjala dodatna mesta v vrtcih, uvedbo kvot za ženske na višjih položajih in ureditev minimalne plače. Mnogi konservativnejši politiki so jo zaradi teh predlogov kritizirali in ji celo očitali, da želi promovirati svojo vlogo zaposlene matere.

Ursula von der Leyen se je v preteklosti zavzemala za federativno ureditev unije. Kot je dejala leta 2011 v intervjuju za Der Spiegel, si predstavlja EU, ki bi bila po ureditvi podobna Švici, Nemčiji ali ZDA.

Stališča ni spremenila niti kasneje."Predstavljam si Evropo za svoje otroke ali vnuke, ki ni razrahljana unija držav, ujetih v lastne nacionalne interese,"je povedala v intervjuju za tednik Die Zeit leta 2015.

Tekoče govori nemško, angleško in francosko

Rodila se je 8. oktobra 1958 v Bruslju kot hči evropskega uradnika in kasnejšega ministrskega predsednika Spodnje Saške Ernsta Albrechta. V belgijski prestolnici je odraščala do leta 1971, nato pa so se preselili nazaj v Nemčijo. Od leta 1986 je poročena s profesorjem medicine in podjetnikom Heikom von der Leynom, s katerim imata sedem otrok, ki so se rodili med letoma 1987 in 1999.

V študentskih letih se je med drugim posvetila arheologiji in ekonomiji, a je na koncu leta 1987 doštudirala medicino in začela delati na oddelku za ginekologijo. Leta 1991 je doktorirala. V politiki je postala aktivnejša po izvolitvi v deželni parlament Spodnje Saške leta 2003. Tekoče govori nemško, angleško in francosko.