Usesti se v močno ohlajeno ali razgreto vozilo je poleti zelo nevarno

Visoke temperature in vročino še bolj kot zunaj občutimo v avtomobilih. Ti se namreč lahko izjemno zagrejejo že v jutranjih urah. Zato je treba avto, preden sedete vanj, prezračiti. Predvsem pa nikoli nikogar ne puščajmo v zaprtem avtomobilu, ker je že nekaj minut lahko usodnih zanj. Kako hitro se avtomobil segreje in zakaj je sesti v močno ohlajeno vozilo, potem ko smo razgreti, izjemno nespametno, celo nevarno?

Temperature so v ponedeljek že ob 10. uri zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Na površju avtomobila smo izmerili 61 stopinj, v notranjosti pa 51. Temperatura vsako sekundo narašča in človek v takšni temperaturi v avtomobilu ne bi zdržal več kot par minut. "Ja, res izjemno neprijetno. S tem, ko odpreš okno, dobiš nekakšen veter odrešitve. Moramo pa vedeti, da ko sedemo v avto, že vsaj za 10 stopinj hitro znižamo temperaturo, ker so odprejo bočna vrata," razloži Jure Gregorčič iz Motorevije AMZS.

Tako visoke temperature so zelo nevarne, še preden se zavemo, nas lahko doleti vročinska kap pa opozarjajo zdravniki. Samo nekaj minut ali ur v razgretem avtomobilu je lahko smrtno nevarnih, sploh za otroke, ki še nimajo dobrega nadzora nad termoregulacijo, tako da je obvezno vzeti otroka ali kogarkoli iz avta. "Če bi kot mimoidoči prišli tu mimo in zagledali otroka znotraj, bi nemudoma morali poklicati policijo in poskušati odpreti avto, ker je to toplotna past," še opozarja Gregorčič. Znaki tega so povišana telesna temperatura, rdeča in suha koža, vrtoglavica, slabost in pospešen srčni utrip. Kaj lahko ob tem naredimo? Pomembno je, da odstranimo vsa odvečna oblačila in začnemo čimprej z ohlajanjem, bodisi z vodo ali s hladnimi obkladki, ki jih predvsem nameščamo na pazduhe, dimlje, vrat in glavo.

