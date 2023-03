Usoda 170 milijonov žensk v ZDA v rokah konservativnega teksaškega sodnika

Ameriški nasprotniki pravice do splava zahtevajo nacionalno prepoved tablete za splav mifepriston, ki je zakonito na trgu že več kot 20 let in se uporablja pri več kot polovici vseh splavov v ZDA. To želijo doseči s tožbo proti ameriški Upravi za hrano in zdravila na zveznem sodišču v Teksasu, kjer zadevo vodi konservativni sodnik, ki ga je imenoval nekdanji predsednik ZDA Donald Trump. Če bi nasprotniki pravice do splava na sodišču zmagali, bi s tem onemogočili splav z zdravili za vse Američanke, tudi v zveznih državah, kjer je splav dovoljen.