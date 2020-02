Usoda Janševe vlade odvisna od desetih poslanskih stolčkov SMC

Vse več je prostora za različne špekulacije: kdo bo kam prestopil, kdo se s kom povezuje in podobno. Različne ponudbe letijo z vseh strani, pogovori med različnimi strankami pa potekajo od jutra do večera. Usoda tretje Janševe vlade pa je še vedno povsem odvisna od enotnosti v poslanski skupini SMC, kjer imajo nekateri resne zadržke do sodelovanja s stranko SDS, zlasti pa z njenim šefom.