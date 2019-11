Usodni 'da' dahnila 11.000 metrov nad tlemi

Poročila sta se na komercialnem letu iz Sydneyja v Auckland. Posebni slovesnosti so bili priča presenečeni potniki in člani posadke."Bila je neverjetna izkušnja, ki si jo bova zapomnila do konca svojih dni," je po poročanju CNNdejala Cathy Valliant .

Par se je spoznal leta 2011 preko računalniške igrice Airport City, dve leti kasneje pa sta se prvič srečala tudi v živo na sydneyjskem letališču. "Ljubezen do letenja naju je združila," še pravi Cathy. Nekaj let kasneje jo je bodoči mož nameraval zaprositi na letu iz Brisbana v Melbourne, a so ga sprva premagali živci – nato pa se je vendarle opogumil:"Zaprosil me je tistega večera."

Cathy pravi, da si je za poroko želela resnično nekaj posebnega, zato je pisala letalski družbi Jetstar, ki se je z njenim načrtom za poroko med letom strinjala: "Želela sva, da poroka simbolizira najino ljubezen do letalstva, do Avstralije in Nove Zelandije ter ljubezen, ki jo čutiva drug do drugega."