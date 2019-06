Uspeh protestnikov? Zakon o izročanju celinski Kitajski začasno ustavljen

Hongkong sicer velja za 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije. Po načelu 'ena država, dva sistema' ima Hongkong pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko je to nekdanjo britansko kolonijo Velika Britanija vrnila Kitajski; to se je zgodilo leta 1997.

Sporni zakon je pripeljal do največjih demonstracij od leta 1997, ko so to nekdanjo britansko kolonijo vrnili v roke Kitajski. Na ulice se je zgrnilo na stotisoče ljudi, demonstracije pa so se ponekod sprevrgle celo v nasilje. Protestniki so blokirali ceste in ohromili promet v mestu, ko so skušali vdreti v zgradbo parlamenta, pa jih je policija ustavila. Protestniki so nato začeli v policiste metati različne predmete, policija pa je odgovorila z gumijevkami, solzivcem in tudi gumijastimi naboji.

Več tisoč ljudi se je v petek zvečer zbralo v parku v središču Hongkonga v znak protesta proti uporabi sile proti večinoma mladim protestnikom. Med zbranimi so bili večinoma starši teh protestnikov. "Moja otroka sta bila tudi na protestu. Čeprav bi raje, da sta na varnem, doma, ju razumem. To je njihov dom, ki ga ščitijo," je povedala ena od protestnic, mati dveh otrok.