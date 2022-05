Uspešen prihod ukrajinskih sirot v Slovenijo

Po tednih priprav, urejanja dokumentacije in skrivanja pred bombnimi napadi je konvoj z 20 ukrajinskimi sirotami in spremljevalnim osebjem po skoraj 24-urni poti le prispel v Slovenijo. Prihod malčkov v Slavino, stari so od enega do sedem let, so zaznamovali solze sreče in olajšanja, ko so končno stopili na mirna tla. In če smo se pri sprejemu Slovenci znova izkazali, saj smo center dobro založili z vsem potrebnim, pa otroci od danes potrebujejo predvsem mir.