Uspešna matura za 91,6 odstotka dijakov. Kam so se vpisali?

Za gimnazijci je vesel dan, saj so izvedeli, kako uspešni so bili na maturi. Kot je poudarila predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc, je letošnja generacija svoj zrelostni izpit po koncu večkrat prilagojenega šolanja zaradi epidemije opravila več kot odlično. Od skupno 5965 kandidatov, ki so na 82 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, jih je bilo uspešnih 91,6 odstotka. Koliko točk so dosegli, so lahko na spletni strani preverili že ob sedmih zjutraj, samo v prvih 10 minutah pa je rezultate pogledala že skoraj polovica.