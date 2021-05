Uspešne zgodbe: Črt Butul skozi okno prodajal dobrote iz svoje domačije

Ko domačija družine Butul iz Manžana pri Kopru zaradi ukrepov ni mogla več sprejemati gostov, so se morali hitro odločiti, kako bodo svoje pridelke spravili do ljudi. Ena rešitev je bila - seveda, spletna trgovina. Črt Butul pa je znal izkoristiti tudi svoje stanovanje v Ljubljani - pod njegovo okno so prišle stranke, ki jim je lahko neposredno predal dobrote iz svoje domačije.

icon-expand