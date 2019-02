Šef Amazona rumeni časnik obtožuje izsiljevanja

Ustanovitelj spletne trgovine Amazon Jeff Bezos je v četrtek izdajatelja rumenega časnika National Enquirer obtožil izsiljevanja. Po njegovih trditvah mu je izdajatelj zagrozil, da bo objavil njegove zasebne intimne fotografije, če sam ne bo ustavil preiskave proti časniku oziroma o tem, kako je časnik prišel do teh fotografij.

Gre za fotografije in sporočila, ki jih je milijarder pošiljal ljubici, nekdanji televizijski voditeljici Lauren Sanchez. National Enquierer se je dokopal do teh sporočil in nato prejšnji mesec tudi objavil, da ima Bezos zunajzakonsko razmerje. Bezos in njegova soproga MacKenzie sta sicer dan pred objavo sporočila, da se ločujeta.