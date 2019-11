Ustanovitev pokrajin: je Slovenija pripravljena storiti korak naprej?

Je Slovenija po več kot desetih letih od propada zadnjih pogovorov o uvedbi pokrajin zmožna storiti korak naprej? Na to vprašanje so pri predsedniku republike Borutu Pahorju skušali odgovoriti vodilni politiki in strokovnjaki s tega področja. Znano je, da so slednji pripravili nov predlog razreza, in sicer na 10 pokrajin in dve območji s posebnim statusom, Mestni občini Ljubljana in Maribor.