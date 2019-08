Ustavljena vrnitev državljanov BiH, ki so se borili za Islamsko državo

Izvedba načrta vrnitve državljanov Bosne in Hercegovine, ki so se borili za teroristično skupino Islamska država v Siriji in Iraku ali bili tam kot njihovi družinski člani, v domovino je ustavljena. Razlog za to je dejstvo, da še ni ustanovljeno operativno telo, ki bi koordiniralo in nadziralo ta proces.

Ameriške oblasti, ki so februarja zahtevale od BiH, da prevzame svoje državljane, ki so bili zajeti v spopadih proti Islamski državi, po pisanju Dnevnega avaza ne dopustijo repatriacije teh oseb, vse dokler ne bo svet ministrov BiH vzpostavil operativnega telesa, ki bo preverilo točno identiteto potencialnih povratnikov in njihove povezave z BiH. Po podatkih varnostnih služb v BiH je med okoli 40.000 borci iz 110 držav, ki so se od leta 2012 pridružili Islamski državi, 260 takšnih, ki so se šli boriti v Sirijo in Irak iz BiH. V omenjenem telesu bi morali biti predstavniki ministrstev za zunanje zadeve in za varnost, tožilstva BiH in državne agencije za preiskavo in zaščito (Sipa). A je pred dnevi propadel še zadnji poskus, da se doseže sporazum glede njihovih pristojnosti v postopku. Svojci zajetih vršijo pritisk na oblasti Po dostopnih podatkih čaka na vrnitev v BiH še najmanj 14 nekdanjih borcev Islamske države, 58 žensk in 200 otrok. FOTO: SIPA Svojci zajetih nekdanjih borcev medtem vršijo pritisk na oblasti BiH, da pospešijo njihovo vrnitev v domovino. Zaenkrat se je vrnil leIbro Ćufurović iz Velike Kladuše, ki se trenutno nahaja v zaporu v Zenici, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb o terorizmu. Po dostopnih podatkih čaka na vrnitev v BiH še najmanj 14 nekdanjih borcev Islamske države, 58 žensk in 200 otrok. Po podatkih varnostnih služb v BiH je med okoli 40.000 borci iz 110 držav, ki so se od leta 2012 pridružili Islamski državi, 260 takšnih, ki so se šli boriti v Sirijo in Irak iz BiH. Od tega naj bilo 180 moških. Tja naj bi večinoma potovali preko Turčije, najprej z letalom, nato pa po nezakonitih poteh do bojišč.