Ustavna pritožba na razveljavitev smrtne obsodbe Leona Rupnika

74 let od smrtne obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika ta ponovno dviguje veliko prahu. Potem ko je Vrhovno sodišče razveljavilo obsodbo zoper Rupnika, na podlagi katere so ga zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem usmrtili pod Golovcem, je završalo. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB že pišejo ustavno pritožbo. To pa je že spisal in vložil tudi pravnik Rok Lampe.