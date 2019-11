Ustrelili staroselca, ki se je boril proti izsekavanju amazonskega gozda

V brazilskem naravnem rezervatu Arariboia so napadli in ustrelili enega od članov skupine Čuvaji gozda, še enega pa so ranili. Umor je še en v vrsti vse pogostejših napadov na staroselce, ki se borijo proti nezakonitemu izsekavanju amazonskega gozda.

Pogumni staroselci v amazonskem gozdu z vsemi močmi skušajo svoje okolje ohraniti in ga zaščititi pred združbami, ki nezakonito krčijo gozdne površine. A tolpe očitno ne prizanašajo nikomur, ki se jim skuša postaviti po robu. V petek so tako v naravnem rezervatu Arariboia v zvezni državi Maranhao iz zasede napadli in ustrelili Paula Paulina Guajajara, mladega staroselca in člana skupine Čuvaji gozda. Oblasti so sporočile, da so ga napadalci ustrelili v glavo. Med zasedo pa so ranili še enega staroselca Tainakyja Teneteharja. Brazilska policija je dejala, da je bil pozneje med strelskim obračunom ubit tudi eden od hudodelcev.

Neprofitna organizacija Survival International, ki zastopa izolirane skupnosti, pravi da to ni prvi takšen primer. Doslej so namreč po njihovih podatkih ubili že tri čuvaje in številne njihove sorodnike.Septembra so v mestu Tabatinga ubili uradnika, ki se je zavzemal za zaščito staroselcev. 'Bolsonarova vlada ima roke umazane s krvjo staroselcev' Organizacija APIB, ki predstavlja večino od 900.000 brazilskih staroselcev, je ob zadnjem izbruhu nasilja dejala, da mora vlada predsednika Jairja Bolsonara odgovoriti na resna vprašanja. “Bolsonarova vlada ima roke umazane s krvjo staroselcev. Porast nasilja na območju, kjer živijo staroselci, je neposredni rezultat njegovega sovražnega govora in korakov, ki jih sprejema proti našim ljudem, ” so zapisali v sporočilu za javnost.

Nezakonito krčenje amazonskega gozda FOTO: AP

Brazilski pravosodni minister Sergio Moro je dejal, da zvezna policija preiskuje incident. “Z vsemi močmi bomo pred roko pravice pripeljali odgovorne za ta resen zločin,” je zapisal na Twitterju.

Amazonskemu deževnemu gozdu pravijo tudi 'pljuča Zemlje' zaradi njegove pomembne vloge pri skladiščenju ogljikovega dioksida, tvorbi kisika in upočasnjevanju globalnega segrevanja. Vpliva tudi na oblikovanje oblakov in na kroženje vode. Je pa tudi izjemno bogata zakladnica rastlinskih in živalskih vrst, ki jih človeštvo še ni povsem raziskalo.

Paulo Paulino Guajajara je bil v poznih dvajsetih letih, bil je oče in vodja plemena Guajajara. Gre za eno najštevilčnejših brazilskih staroselskih skupin, ki šteje okoli 20.000 ljudi. V intervjuju za Reuters, ki ga je podal pred meseci, je dejal, da ga je občasno strah zase in za svojo družino, a da mora ukrepati.“Toliko uničevanja narave se dogaja, zdrava drevesa z lesom, ki je trden kot jeklo, sekajo in odvažajo,”je opozoril in poudaril, da je njegov cilj, da ohranijo življenje gozda za bodoče rodove. Brazilski predsednik Bosonaro je tarča številnih kritik tako domače kot mednarodne javnosti, ker ne zaščiti območja, na katerem živijo staroselci na vzhodu Amazonije. Bolsonaro je namreč večkrat javno izrazil podporo kmetom in gozdarjem, ki krčijo gozdove, ter po drugi strani kritiziral okoljevarstvenike. Skupina Čuvaji gozda se je oblikovala zato, da bi preprečili nezakonito izsekavanje gozdov. Letošnje poletje smo poročali o obsežnih požarih v amazonskem gozdu.Okoljevarstveniki so za rekordno število gozdnih požarov, ki požirajo 'pljuča Zemlje', krivili vlado predsednika Bolsonara, saj naj bi ta spodbujala gozdarje in kmete pri sečnji gozdov za pridobivanje novih obdelovalnih površin.