Najbolj pomembno pri vseh, ki so ostali brez vsega, je zavedanje, da v nesreči niso sami. Slovenija je znova pokazala veliko srce. Pomoč so nam ponudile tudi številne tuje države. V ponedeljek je zaživela še posebna aplikacija Poplave 2023, ki jo je postavila Uprava za zaščito in reševanje. Novo spletno orodje, s katerim bosta upravljala regijska štaba Civilne zaščite Notranjske in Obale, pa bo omogočilo povezovanje tistih, ki bodo pomoč potrebovali, in tistih, ki jo bodo lahko ponudili.