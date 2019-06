Oče z dveletno hčerko utonil na poti v ZDA, grozljive razmere v centrih za pridržanje

Ramirez je dveletno hčerko skril pod svojo majico in jo nosil na hrbtu med nevarnim prečkanjem mejne reke Rio Grando. A močni tokovi reke so ga spodnesli, oče in hčer pa sta utonila pred očmi 21-letne matere, ki je preživela prečkanje in prispela na breg. Trupli so našli v ponedeljek v zvezni državi Tamaulipas oziroma na mehiški strani reke. Fotografije pa so razkrile nevarnosti, ki prežijo na prebežnike na poti v ZDA, mnoge pa so spomnile na fotografijo triletnega sirskega dečka, ki je utonil med prečkanjem Sredozemlja na poti v Evropo .

Družina naj bi več mesecev čakala na ameriški azil v migrantskem taborišču v mestu Matamoros, je za mehiške medije povedala Ramirezova žena in dodala, da so od mehiške vlade prejeli humanitarno vizo. Kasneje pa so se iz obupa odločili, da svojo srečo poskusijo s prečkanjem Rio Grande.

Po več smrti otrok v zbirnih centrih, samo v zadnjem letu naj bi umrlo sedem otrok, pa so v zadnjih dneh v ospredje stopile tudi razmere, v katerih pridržani otroci bivajo. Natančneje vprašanje, ali so ti otroci upravičeni do mila in zobnih ščetk. In če se marsikomu odgovor na to zdi samoumeven, je Trumpova Bela hiša še pred nekaj dnevi zagovarjala stališče, da zakon predvideva zgolj, da se prebežnike zadržuje v"varnih in čistih objektih", a da zakon nikjer ne omenja mila, povzema BBC. Otroke naj bi tako zadrževali v hladnih objektih, brez ogrevanja, brez primernih ležišč in odej ter brez primerne zdravstvene oskrbe.

Že julija 2017 je ameriško sodišče odločilo, da Trumpova administracija krši zakon, s tem ko mladoletnim pridržanim otrokom ne zagotavlja ustrezne prehrane in higienskih pripomočkov, pridržani naj bi bili tudi v objektih brez ustreznih ležišč - mnogi otroci naj bi tako spali kar na betonu. Gre za sporazum Flores Agreement iz leta 1997, v skladu s katerim lahko prebežnike zadržujejo zgolj 20 dni, zagotoviti pa jim morajo ustrezno prehrano, vodo ter nujno zdravstveno nego.

A Trumpova administracija, natančneje Sarah Fabian s pravosodnega ministrstva, je pretekli teden na sodišču trdila, da vlada izpolnjuje sporazum Flores - ta pa da ne omenja stvari, kot je milo ali zobne ščetke. Ter zagovarjala, da otroci, ki so v centrih za pridržanje kratkoročno, ne potrebujejo mila ali zobne ščetke.

A sodnik Wallace Tashima se je na to odzval z besedami: "Splošno razumevanje vseh je, da če nimaš zobne ščetke, nimaš mila, nimaš odeje, to niso varne in higienske razmere."

Zaradi prenapolnjenosti zbrirnih centrov so nove, začasne, postavili v zveznih državah, kot je Teksas. V enega izmed njih je pred dnevi pridobila dostop skupina odvetnikov, poroča The New York Times. Gre za enega redkih vpogledov v sistem pridržanja in zbirnih centrov, saj Bela hiša dostop do njih v večji meri onemogoča. Pridržani otroci so po poročanju pridržani v katastrofalnih razmerah - v umazaniji, brez dostopa do čistih oblačih, mila in ustrezne hrane. Skupina je med drugim poročala, da osemletni otroci skrbijo za dojenčke, ki nimajo plenic, ter o otrocih, ki se zbujajo sredi noči zaradi lakote. Kot že omenjeno, niso imeli mila, zobnih ščetk ali zobne paste, mnogi so nosili umazana oblačila, v katerih so pred več tedni prišli v ZDA."Otroci so zaprti v grozljivih celicah, v katerih je na sredini odprto stranišče", v teh celicah spijo in jedo, je za BBCdejal eden izmed odvetnikov, Warren Binfordiz Univerze v Oregonu. "Nihče ne skrbi za te otroke. Celice so prenatrpane, imajo težave z ušmi, izbruhnila je gripa. Otroci so zaprti brez nadzora odraslih, zelo so bolni, samo ležijo na tleh."

Odvetnica Elora Mukherjee pa je dejala: "Ponižujoče in nečloveško je, in to se ne bi smelo dogajati v Ameriki."Večino otrok naj bi iz omenjenega zbirnega centra nato sicer preselili v bolj "ustrezni objekt".