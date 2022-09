'V 14 dneh nam je hišo zalilo že tretjič'

Napovedi poplav so se uresničile. Regijski centri za obveščanje so namreč do jutranjih ur zabeležili 99 dogodkov v 41 občinah. V Osilnici je Kolpa zalila okoli 15 hiš, iz katerih so morali črpati vodo, poplavljalo je tudi ob Krki in v osrednji Sloveniji. Narasla voda na območju Polhovega Gradca je bila skoraj usodna za kolesarja, ki je hotel prečkati poplavljeno cestišče. Iz deročega potoka, kjer se je potopljen do pasu držal za vejo, ga je rešil gasilec, ki je opravljal redni pregled terena. V Sinji Gorici je voda potoka Podlipščica vdirala v stanovanja, nekaj kilometrov stran, na Betajnovi, pa je poplavljala voda iz višje ležeče vrtače.