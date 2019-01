V 15 urah izkopali 1,5 metra, manjka še 3,8 metra: Upamo na čudež

Na prizorišču je tudi družina dečka. "Prepričani smo, da je danes zadnja noč, ki jo bo Julen preživel v globini,"je družina sporočila včeraj. Svojci so namreč upali, da se bo njihova kalvarija končala že danes dopoldne, kar pa glede na nov zaostanek v delih ni mogoče. Še vedno pa upajo, da "se bo zgodil čudež" in bodo otroka našli živega, čeprav je za kaj takšnega le malo upanja.

Strokovnjaki so sicer - še preden so se rudarji podali v globino - napovedovali, da bodo težave, če se bo izkazalo, da je na mestu, ki ga je treba prekopati, granitna plast.

Reševanje ...

1. Dimenzije: vrtina je globoka 110 metrov, širok le 25 centimetrov, zato ni bilo mogoče, da bi se reševalci spustili do otroka.

2. Dokazi: da je otrok v globini so dokazali tudi z vzorcem DNK, analiza je bila opravljena 13. januarja.

3. Blokada: ko so v globino spustili robotsko kamero, se je ta ustavila a globini 71 metrov. Reševalci so blokado skušali odstraniti, a so obupali potem, ko so odstranili približno 30 centimetrov zemlje. Takrat se je začelo iskanje alternativnih rešitev.

4. Zapleten teren: reševanje je zapleteno zaradi terena, saj so reševalci kmalu potem, ko so začeli vrtati vzporedni rov, naleteli na izjemno trde kamnine.

5. Velika operacija: V reševanje je vpletenih več kot 300 ljudi.

6. Vzporedno z reševalno akcijo je stekla tudi preiskava dogodka, oblasti preverjajo, zakaj globoka luknja v tleh ni bila primerno zavarovana. Preiskovalci so govorili tako s starši kot z lastnikom posestva.