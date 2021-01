Med 887 vzorci našli 16 primerov zelo nalezljive različice koronavirusa

Laboratoriji so med 877 vzorci našli 16 primerov angleškega seva koronavirusa. Ta sicer pri nas še ni zelo razširjen, miri direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, a podatek, da so primeri razpršeni po vsej državi, kaže, da je bilo vnosov iz tujine več. Treba se bo zbuditi ob teh številkah, pa poudarja mikrobiolog in imunolog Alojz Ihan ter svari, da se angleški sev širi še bolj eksponentno kot koronavirus, zato se bo treba obnašati še odgovorneje, če ne želimo, da nas število okužb kar naenkrat preseneti.

icon-expand