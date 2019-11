V 21. stoletju se še vedno ukvarjamo s srednjeveško miselnostjo enakopravnosti

Kot zahodna družba smo dosegli normo sprejemanja drugačnih in jih tudi zaščitili, kot družba pa stremimo k temu, da smo vsi enakopravni, ne glede na spol, religijo ali barvo kože. In prav zato je bil napad na ljubljanski klub Tiffany deležen takšne medijske pozornosti in obsojanja. A del politike in javnosti, predvsem na spletnih omrežjih, napada ni obsodil, ampak iskal opravičila.