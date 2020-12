V 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 zbranih rekordnih milijon evrov

Milijon evrov so zbrali radijci s pomočjo dobrosrčnih ljudi s cele Slovenije in donatorjev. 28-urni maraton so štirje radijski voditelji izvedli s pomočjo glasbenih nastopov v živo in raznih izzivov ter presenečenj tako za ekipo, kot poslušalce, a si tako visokega zneska, kot sami pravijo, niso drznili niti predstavljati. Solze sreče in ganjenosti ob razglasitvi neverjetnega zneska je v objektiv ujela tudi naša ekipa.