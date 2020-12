V 28-urnem maratonu Radio 1 zbira sredstva za družine v stiski

Vsako leto decembra si rečemo, da bo morda prihodnje leto leto manj ljudi potrebovalo pomoč. Pa to leto še ni prišlo. In tudi letos, predvsem zaradi koronakrize, ni nič boljše kot lani. Je precej slabše. Stiske so večje in več jih je. In tako kot vsak december se tudi letos v 28-urnem maratonu na Radiu 1 ekipa Denis Avdič šova trudi zbrati čim več sredstev za pomoč. Če ste jih kaj poslušali, potem ste slišali zgodbe, ob katerih se človek ustavi in zamisli. Tudi vi lahko pomagate, in sicer tako, da pošljete SMS-sporočilo na 1919 s ključno besedo POMAGAM5.

