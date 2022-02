V 88. letu umrl idejni oče Domačice in piškotov Plazma

Številne generacije so ali pa smo odraščale ob piškotih Domačica. In še danes je prva slaščica, ki jo ponudimo otroku, keks Plazma. Idejni oče in izumitelj obeh legendarnih izdelkov Petar Tutovac se je danes v Srbiji poslovil, umrl je v 88. letu starosti. Tutavac je bil prvi izšolani mojster izdelave keksov v nekdanji skupni državi in prav domačica je bila njegovo diplomsko delo in prvenec v slaščičarski industriji. Po čem pa smo si Slovenci zapomnili legendarno čajno pecivo, oblito s čokolado?