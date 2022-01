V Afganistanu ljudje, da bi lahko kupili hrano, prodajajo organe in otroke

Kot da ne bi živeli na istem planetu, pa se zdi ob pričevanjih iz Afganistana, kjer ljudje, da bi lahko kupili hrano, prodajajo organe in celo svoje otroke, večinoma deklice. To je žalostna in tragična resničnost v Afganistanu po umiku zahodnih sil in ponovnem prevzemu oblasti talibanov. Ljudje, predvsem ženske in otroci, so na robu preživetja, opozarjajo humanitarne organizacije. Hudo pomanjkanje pesti kar 95 odstotkov prebivalstva, več kot polovica jih strada. Pomoč v državo prihaja po kapljicah. Zahodne države, ki so se nedavno v Oslu srečale z vodstvom talibanov, od novih-starih oblastnikov v zameno za finančno pomoč zahtevajo spoštovanje osnovnih človekovih pravic, talibanom pa je več do mednarodnega priznanja kot do ljudi.