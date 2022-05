V Afganistanu vedno hujše omejevanje pravic žensk

V Afganistanu se srečujejo s hudim zatiranjem in omejevanjem žensk, ki se zadnje tedne in mesece le še stopnjuje. Tam ženske ne smejo potovati brez moškega skrbnika, obiskovati srednjih, kaj šele višjih šol, prav tako večina pod novo staro oblastjo od avgusta lani ne sme več opravljati svojega dela. Pred tedni so z odlokom zapovedali obvezno nošenje burk v javnosti in s tem obnovili ortodoksna pravila oblačenja, ki so za ženske veljala že v času talibanske oblasti države med letoma 1996 in 2001. A tokrat so šle oblasti z ukazi še korak dlje.