V Afganistanu zadet konvoj ameriške vojske

Napad se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem času v provinci Logar, na cesti med Kabulom in Paktio.

Trenutne razmere so sicer napete. Napad se je namreč zgodil prav v času, ko je afganistanska vlada naznanila, da je pripravljena na izmenjavo treh pomembnih talibanskih borcev za dva zahodna ujetnika – Američana in Avstralca, predavatelja na univerzi v Kabulu, ki so ju talibani zajeli leta 2016.

"Odločili smo se za pogojni izpust treh talibanskih zapornikov, ki so v zaporu Bagram že kar nekaj časa," je na novinarski konferenci v predsedniški palači v Kabulu sporočil afganistanski predsednik Ašraf Gani. Med njimi je Anas Hakani, ki so ga zajeli leta 2014. Njegov starejši brat Siračudin Hakani je vodja zloglasne mreže Hakani, sicer pa velja za drugega človeka talibanov.

Zamenjali naj bi jih za dva zahodna profesorja, Američana Kevina Kinga in njegovega avstralskega kolega Timothyja Weeksa, ki sta poučevala na univerzi v Kabulu. Talibani so ju v središču Kabula zajeli avgusta 2016. Kje naj bi ju talibani zadrževali, ni znano. Gani pa je opozoril, da se "njuno zdravstveno stanje poslabšuje, medtem ko sta v rokah teroristov".

Po ocenah opazovalcev bi izmenjava zapornikov lahko vodila do obnove pogovorov med talibani in ZDA, ki so bili prekinjeni septembra, potem ko je bil v napadu talibanov ubit ameriški vojak. Ameriški predsednikDonald Trump je tedaj dogovor, ki naj bi bil praktično že sklenjen, razglasil za mrtvega. A konec oktobra se je v regijo znova vrnil posebni ameriški odposlanec za Afganistan Zalmay Khalilzad, ki naj bi znova preučeval možnosti obnovitve pogovorov.

Tudi Gani je optimističen, da bi se lahko zaradi izmenjave zapornikov zgodili neposredni pogovori med njegovo administracijo in talibani o koncu konflikta. Talibani namreč njegovo vlado zavračajo, ker da je zgolj marioneta ZDA, zato zavračajo tudi neposredne pogovore z njim.