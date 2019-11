V Albaniji končali iskalno operacijo po potresu

"Iskalne in reševalne operacije so končane in na žalost moram reči, da je število smrtnih žrtev naraslo na 50," je Rama povedal med današnjo izredno sejo albanske vlade. Dodal je, da je bilo okoli 2000 ljudi poškodovanih. 41 jih je še vedno v bolnišnici, poroča albanska televizija TV Klan.