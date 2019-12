V Albaniji po potresu zaradi kršenja varnostnih predpisov aretirali devet ljudi

Da je do"izgube življenj v porušenih stavbah prišlo tudi zato, ker gradbinci, inženirji in lastniki niso upoštevali varnostnih predpisov in standardov,"trdita policija in tožilstvo, ki je izdalo nalog za aretacijo zoper 17 oseb. Obtožuje jih umora in zlorabe oblasti ter predvsem kršenja varnostnih predpisov. Med aretiranimi sta dva lastnika hotelov, ki sta se ob potresu porušila v Draču. Oba hotela pa sta bila zgrajena nelegalno.