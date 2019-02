V Albaniji prijeli 32 ljudi, ki so ponarejali vizume

Policija je odkrila tudi štiri delavnice, v katerih so ponarejali dokumente in organizirali tihotapljenje ljudi preko Albanije, Črne gore, Italije, Grčije, Francije in Norveške.

Migrantom so urejali tudi pot v Veliko Britanijo, ZDA in Kanado. Za pot na Otok so morali plačati po 13.000 dolarjev, za pot preko Atlantika pa 23.000 dolarjev.

Albanski državljani sicer lahko brez vizuma potujejo v večino članic Evropske unije, za pot v Veliko Britanijo, ZDA in Kanado pa potrebujejo vizum. Albanska policija je operacijo Napačna pot izvajala na podlagi operacije iz lanskega leta, v kateri so prijeli devet Albancev, so še sporočili.