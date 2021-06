Ali so znani stranski učinki po cepljenju povezani s slabo prečiščenostjo cepiv?

V Ameriki so ostali brez več milijonov odmerkov cepiva Janssen. Ameriška uprava za hrano in zdravila je namreč ugotovila, da so bili odmerki kontaminirani in zato neprimerni za uporabo. Vsa zdravila, tudi cepiva proti covidu-19, morajo biti pred distribucijo prečiščena, saj bi lahko imeli ljudje po cepljenju s kontaminiranimi cepivi hude stranske učinke. So znani stranski učinki po cepljenju povezani s slabo prečiščenostjo cepiv in katera cepiva morajo biti bolj prečiščena od drugih?

