V ameriškem mestu New Jersey nov strelski incident, med mrtvimi tudi policist

Po neuradnih informacijah sta v dogodku umrla tudi dva izmed osumljencev, ki naj bi bili vpleteni v današnji incident.

Po navedbah direktorja oddelka za javno varnost Jamesa Shea v dogodku niso zaznali znakov terorizma.

Oglasil se je tudi župan New Yorka Bill de Blasio. Povedal je, da tudi oni podrobno spremljajo situacijo v Jersey Cityju in da so pripravljeni priskočiti na pomoč na kakršenkoli način.

Guverner New Jerseyja Phil Murphy je v izjavi povedal, da so njegove misli in molitve pri "policistih, ki so bili ustreljeni med napadom".