V Atlantiku potonil vlačilec, med pogrešanimi tudi hrvaški kapitan

V Atlantiku je potonil vlačilec Bourbon Rhode, kapitan katerega je hrvaški državljan iz Šibenika. Poleg njega je bilo na ladji še 13 članov posadke. Zaenkrat so rešili trojico. 11 članov posadke, med njimi tudi Hrvata, pa še vedno mrzlično iščejo.

Vlačilec je bil na poti v Gvajano, na težave je zaradi orkana Lorenzo naletel že v četrtek, ko se je začela reševalna akcija posadke, pišejo hrvaški mediji. Bourbon Rhode je izplul s Kanarskih otokov in približno 1200 metrov od otočja Martinique so ga zajeli močni vetrovi in valovi, ki so bili posledica orkana četrte stopnje.

V soboto zjutraj so sporočili, da je voda začela vdirati na ladjo, popoldne pa je odjeknila vest, da je ladja potonila. Reševalne ekipe so takrat s pomočjo zračnega plovila francoske vojaške mornarice našle reševalni čoln s tremi člani posadke. Včeraj so sporočili, da so v morju opazili še eno truplo in prevrnjen čoln za reševanje. Reševalna akcija, v kateri iščejo tudi hrvaškega kapitana, se nadaljuje. Dobra novica je, da se orkan na tem območju umirja, kar reševalnim ekipam olajšuje iskanje.

