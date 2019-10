V Avstraliji umrl serijski morilec hrvaškega rodu

Avstralec hrvaškega rodu Ivan Milat, znan po brutalnih serijskih umorih mladih štoparjev, ki so pretresali Avstralijo v devetdesetih letih, je umrl v sydneyjskem zaporu v 75. letu starosti. Moril je med letoma 1989 in 1992. Aretirali so ga šele leta 1994, ko so s pomočjo priče pridobili dovolj dokazov za njegovo pridržanje.

Ivan Milat je bil obtožen umora treh Nemcev, dveh Britancev in dveh Avstralcev. V vseh primerih je šlo za štoparje, stare med 19 in 22 let, ki jih je pobral na poti. Sedem trupel so našli leta 1992 oz. 1993 v gozdu v okolici Sydneyja. Milat je pet žrtev pokončal z nožem, eni je odrezal glavo, sedmo truplo pa je bilo desetkrat ustreljeno v glavo, saj naj bi ga Milat uporabljal za tarčo.

Trupla so našli v gozdu južno od Sydneyja. FOTO: AP

Serijski morilec je bil aretiran 22. maja 1994 po dveh mesecih lova. Policiji je pomagalo pričanje Britanca Paula Onionsa, ki je leta 1990 za las pobegnil smrti. Milat ga je namreč pobral ob cesti, a je Onionsu uspelo zbežati iz avta in se izogniti Milatovim strelom, ki niso pokosili ubežnika. Sojenje morilcu se je končalo leta 1996, ko so ga spoznali krivega sedmih umorov in mu izrekli sedem dosmrtnih zapornih kazni. Leta 1997 je poskušal zbežati iz zapora, a so ga pri tem ujeli ter ga premestili v strogo varovani zapor.

Milat je bil obsojen na sedem dosmrtnih kazni. FOTO: AP