V Avstraliji z neba padla jata papig: 'Imele so okrvavljene kljune in oči'

V bližini športnega igrišča v avstralskem Adelaideu so v torek in sredo našli umirajočo jato papig Corella, ki je zaščitena vrsta, poroča BBC.

Oblasti še preiskujejo vzrok pogina. Nekatere ptice so bile ob odkritju še žive, zato so jih poskušali rešiti veterinarji, a žal jim ni bilo več pomoči. Kot opisuje Sarah King iz avstralske organizacije za zaščito ptic, je bil prizor kot grozljivka: "Ptice niso mogle leteti in so ležale po tleh. Jokale so od bolečin, nekatere so krvavele iz kljuna in oči."Kot dodaja, predvidevajo, da gre za zastrupitev, a testiranje ptic bo trajalo več tednov.

Lokalne oblasti se sicer soočajo s primeri krivolova in zastrupitev, saj domačini ptice krivijo, da jim uničujejo pridelek in povzročajo škodo na uličnih svetilkah.

Primeri zastrupljenih ptic v Sloveniji

Kot so pojasnili v poročilu Društva za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS), so v obdobju 2000 - 2018 v bazi zabeležili 2 primera zastrupljanja ptic. Skupaj je od tega poginilo najmanj 172 osebkov ptic, ki so pripadale 3 vrstam. Leta 2015 je prišlo do nezakonitega zastrupljanja zavarovanih ptic na območju Nature 2000 Črete pri Slovenski Bistrici, natančneje na njivah južno od Pragerskega v neposredni bližini zadrževalnika Medvedce. Zaradi zastrupljanja je poginilo 5 osebkov ptic vrste rjavi lunj Circus aeruginosus ter en osebek vrste krokar Corvus corax.

Vse najdene mrtve ptice so se prehranjevale z bližnjim truplom lisice, saj so imele okrvavljene kljune. Glede na dejstvo, da so bila vsa trupla najdena le nekaj metrov od trupla lisice kaže na to, da je bila lisica zastrupljena z nekim močnim in hitro učinkovitim strupom. Gre torej za posredno zastrupljanje, kjer ujede verjetno niso bile ciljne vrste.

Drugi primer masovne zastrupitve ptic se je zgodil aprila 2018, ko je na območju Ptujskega jezera poginilo najmanj 167 osebkov vrste rečni galeb Chroicocephalus ridibundus in 5 osebkov ujed.

Iz poročila UVHVVR glede ugotavljanja vzroka pogina rečnih galebov na območju Ptujskega jezera je razvidno, da je za pogin ptic bila usodna odpoved vitalnih organov, ki je bila posledica zaužitja toksičnih snovi.

Pri kemijski analizi vzorcev (ki jih je bilo zelo malo) jeter, prebavil in želodčne vsebine ni bilo ugotovljenih snovi, ki so akutno toksične za ptice in bi lahko povzročile pogin ptic. Snov se je najverjetneje resorbirala preko črevesne sluznice, ki je bila tudi najbolj prizadeta. V dotičnem primeru zastrupitve galebov se je pokazal pomanjkljiv odziv pristojnih institucij, saj so bili na terenu odvzeti premajhni vzorci in nato nepravilno skladiščeni, kar je povzročilo težave oz. nezmožnost opravljanja določenih analiz, je še pojasnjeno v poročilu DOPPS.