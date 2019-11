Avstralske obasti so za vzhod in jug države izdale najvišje opozorilo zaradi nevarnosti obsežnih požarov in odredile evakuacijo številnih krajev. Po državi divja že več več kot 160 požarov. Da bi zmanjšali nevarnost izbruha novih, so odklopili elektriko 10 tisoč gospodinjstvom. Zaradi vse nižje ravni vode v vodnih zajetjih so omejili tudi uporabo vode. Ogenj pa je uničil že več kot 600 hiš.