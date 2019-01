V Avstriji in Nemčiji še naprej izredne razmere, v Dalmaciji 'prava eksotika'

V nekaterih delih Evrope še naprej prevladujejo izredne vremenske razmere. V nekaterih delih Avstrije je ponoči zapadlo do 60 centimetrov novega snega. Snežne razmere pa so zahtevale tudi novo smrtno žrtev. Medtem pa je sneg pobelil tudi dalmatinske otoke. Ponekod je zapadlo do 40 centimetrov snega.

Zima še vedno kaže zobe večjemu delu Nemčije. Nekatere regije se spopadajo z močnimi snežnimi padavinami in mrazom. Zaradi spolzkih cest marsikje prihaja do nesreč in zastojev. Mnogi prebivalci Južne Bavarske so se zbudili v zasneženo jutro. Ker so vremenske razmere ponekod kritične do te mere, da cestni delavci ne uspejo zagotoviti optimalnih pogojev za vožnjo, so na tem območju zaprte tudi šole.

V bavarskem okrožju Miesbach so zaradi vremena razglasili alarm. V Zgornji Frankoniji je v sredo zjutraj prišlo do večjega števila nesreč. Policisti so obravnavali predvsem zdrse osebnih vozil in tovornjakov. Zaradi močnega sneženja je nemška vremenska služba v 27 okrožjih izdala uradno opozorilo za snežna neurja. Navkljub izrednim vremenskim razmeram v noči iz torka na sredo na območju Münchna ni bilo hujših nesreč. Odpovedi in zamude na letališčih v Kölnu in Bonnu Dodatne težave v prometu povzroča ledeni dež. Na letališčih v Kölnu in Bonnu so trenutno zamude pri letih ali pa so ti v celoti odpovedani. Že včeraj je nemški letalski prevoznik Lufthansa iz previdnostnih ukrepov odpovedal 60 letov iz letališča v Münchnu, pri čemer gre večinoma za notranje lete. Sicer pa so trenutno razmere na omenjenem letališču mirne, o zamudah letov ne poročajo.

Zima še vedno kaže zobe večjemu delu Nemčije, zaprte so številne ceste, poročajo pa tudi o številnih nesrečah in zastojih. FOTO: AP

Na Tirolskem okoli tisoč gospodinjstev brez elektrike V Alpah severovzhodno od Seefelda je ponoči zapadlo okoli 20 centimetrov snega na nekaj več kot meter podlage. V nekaterih delih na skrajnem zahodu države na Predarlskem pa do 60 centimetrov na meter podlage. Nevarnost plazov je tako na Tirolskem še vedno visoka, a so razmere pod nadzorom. Je pa bila tam zaradi podrtega drevja nekaj časa danes zaprta avtocesta pri kraju Kirchbichl. Okoli tisoč gospodinjstev je v tej zvezni deželi, tudi v Innsbrucku, danes dopoldne začasno ostalo brez elektrike. Do izpadov električne energije bi lahko prihajalo tudi čez dan. Na Predarlskem so zaradi novozapadlega snega stopnjo nevarnosti plazov dvignili na četrto na petstopenjski lestvici. Tudi tam bi lahko do četrtka zapadlo do pol metra novega snega.

Na območju Avstrije in Nemčije pričakujejo nove pošiljke snega. FOTO: AP

V Avstriji nova smrtna žrtev Snežne razmere pa so v torek na območju Avstrije zahtevale tudi novo žrtev. 62-letni učitelj, ki je spremljal šolarje na tečaju smučanja, je padel v pet metrov globok nanos snega na smučišču Mariazeller Bürgeralpe na avstrijskem Štajerskem. Glede na ogromne količine snega so nekatere šole že odpovedale vnaprej načrtovane smučarske tečaje. Smučišča, ki so priljubljena točka za njihovo izvedbo, kot je Hochkar v Spodnji Avstriji, so trenutno popolnoma zaprta. Od Bergenzerwalda na Predarlskem do okrožja Liezen na avstrijskem Štajerskem danes pričakujejo najmanj pol metra svežega snega. Za četrtek pa je napovedanega še dodatnega pol metra snega. V nekaterih regijah še vedno velja tudi najvišja raven opozorila pred plazovi, ponekod pa se je opozorilna stopnja zvišala na najvišjo, peto stopnjo. Zaradi nevarnosti plazov in padajočih dreves so številne ceste zaprte. Na tirolskem delu avtoceste pri Inntalu je v sredo zjutraj na tovornjak padlo drevo, v Zgornji Avstriji pa je sneg povzroča težave pri iskanju alternativnih poti, saj številne podeželske ceste vodijo skozi gozd. Tudi iz Spodnje Avstrije prihajajo opozorila glede spontane sprožitve snežnih plazov iz visokih nadmorskih višin, ki lahko na poti v dolino le še pridobijo na velikosti. Ogromne količine snega pa v Avstriji ogrožajo tudi živali. Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) so na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavile posnetek, kako jim je iz globoke snežne odeje uspelo rešiti gamsa.

Pobelilo tudi dalmatinski otok Brač Ponekod v Dalmaciji je ponoči zapadlo do 40 centimetrov snega, kar je največ težav povzročilo v prometu. Zaradi snega so za tovornjake s priklopniki zaprte številne ceste v Dalmaciji in Liki, danes pa ni pouka v enajstih osnovnih šolah na območju Imotskega v zaledju Makarske, so poročali lokalni mediji. Hrvaški mediji so poročali, da je v torek rahlo snežilo tudi na dalmatinskem otoku Brač.

Čeprav večjega snežnega neurja ni bilo, je sneg za Dalmacijo prava eksotika, poroča splitski časnik Slobodna Dalmacija. Na svoji spletni strani je objavil tudi fotografije zasneženih mest v okolici Splita, kot so Sinj, Klis in Dugopolje. Danes je sneženje prenehalo.

Splitska komunalna služba je danes objavila, da so očistili vse glavne prometne povezave, iz hrvaškega avtokluba (Hak) pa opozarjajo, da so za tovornjake še zmeraj zaprte številne ceste v Dalmaciji in Liki. Med drugim sta za tovorna vozila s priklopniki zaprta tudi odseka na avtocesti Zagreb–Split–Ploče med odcepom Prgomet in cestninsko postajo Karamatići ter med razcepom Ploče in cestninsko postajo Čarapine, je objavil Hak.