V Avstriji izginil tovornjak z 20 tonami čokolade

Za čokolado in voznikom so se izgubile vse sledi.

Po navedbah policije je moški v začetku tedna, ko je prevzel tovor, predložil tako ponarejene osebne dokumente kot dokumente tovornjaka. Na polpriklopniku so bile poleg tega ukradene registrske tablice, a tega ni nihče opazil in na tovornjak so naložili čokolado v vrednosti približno 50.000 evrov. Sladki tovor bi moral prispeti v Belgijo, a so ga tam čakali zaman.

Nalogo za dobavo čokolade je prvotno prevzelo podjetje s Tirolske, ki je nato posel zaupalo špediterju z Madžarske. Ta je za vožnjo na koncu najel češko podjetje. Neznanec, ki si je nato na kazniv način pridobil tovor, se je pri madžarskem podjetju izdajal za zaposlenega pri češkem podjetju, od koder so kasneje sporočili, da ga nihče ne pozna.

Očitno pa ne gre za osamljen dogodek. V zadnjih letih so se vedno znova dogajali posamezni primeri, ko tovornjaki s tovorom, tudi s čokolado, niso prispeli tja, kamor bi morali, so pojasnili pri policiji.