V Avstriji začetek zaprtja javnega življenja

Ulice mest pri naših severnih sosedih že četrtič v manj kot dveh letih pandemije samevajo. V Avstriji namreč od ponedeljka velja ponovno zaprtje javnega življenja za vse. Upoštevanje strogih ukrepov nadzoruje policija. Kršiteljem grozijo visoke kazni. Šole so sicer odprte, vendar vlada poziva starše, naj otroci, če je to mogoče, ostanejo doma. Ker tokrat pouk na daljavo ni organiziran, so šole učencem pripravile pakete učne snovi in nalog. Zaprtje bo trajalo največ 20 dni, potem bosta gibanje in dostop do storitev omejena le necepljenim. V zadnjih 24 urah so sicer Avstriji potrdili več kot 13.800 novih okužb.