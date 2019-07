V bagru našli skritih 384 kg kokaina, vrednih 90 milijonov evrov

Avstralske mejne sile (ABF) so se pohvalile, da so v največjem zasegu droge v avstralski zgodovini v bagru našle skritih 384 kilogramov kokaina, ki je na črnem trgu vreden več kot 90 milijonov evrov.

Junija so pripadniki ABF prestregli rabljeni bager, ki nedavno prispel iz Južne Afrike. Bager so v Sydneyju rentgensko pregledali in na slikah našli nenavadne podobe. Z nadaljnjim pregledom so ugotovili, da so v konstrukciji bagra skriti zavitki droge.

Po preiskavi so aretirali 33-letnika in 34-letnika, ki so ju obtožili trgovine z drogami, sodišče pa je za njiju odredilo pripor.

'To je bilo prefinjeno skrivanje kokaina'

Policijski direktor Ray Johnson je ob zasegu dejal, da je skupna operacija razkrila, da kriminalne združbe ne bodo zlahko uvažale drog: "Očitno je ta skupina menila, da se nam lahko izmuznejo. Zaseg in aretacije kažejo, kako so se motili".