V Bahrajnu začetek investicijske konference

"Naj bo jasno, gospodarska rast in blaginja za Palestince nista mogoča brez trajne in poštene politične rešitve konflikta, takšne, ki bo Izraelu zagotavljala varnost in hkrati spoštovala dostojanstvo Palestincev," je še dejal.

Palestinci v znak nasprotovanja stavkajo

Palestinci na območju Gaze danes v znak nasprotovanja investicijski konferenci stavkajo. Zaprte so javne ustanove, banke in večina podjetij.

Kushner je že v soboto razkril ekonomski del tega ameriškega načrta za rešitev bližnjevzhodnega konflikta, ki naj bi palestinskemu gospodarstvu v prihodnjem desetletju zagotovil do 50 milijard dolarjev investicij in milijon novih delovnih mest.

Palestinske oblasti zavračajo ta predlog, napovedale pa so tudi bojkot konference. Ob tem se zavzemajo za politično rešitev bližnjevzhodnega konflikta, in ne gospodarsko. Gibanje Hamas in druga palestinska gibanja so pozvala k stavki in protestom proti konferenci.