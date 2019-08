V Bangkoku odjeknile tri eksplozije

Eksplozije so odjeknile ravno v času, ko tajska prestolnica gosti srečanje tujih zunanjih ministrov (ASEAN). Udeležujejo se ga med drugim novopečeni britanski zunanji minister Dominic Raab , ameriški zunanji minister Mike Pompeo in kitajski diplomat Wang Yi .

Veliko dela pa so imeli tajski varnostni organi že v četrtek zvečer, ko so evakuirali sedež tajske policije v Bangkoku. Pred stavbo so namreč opazili moškega, ki je sestavljal eksplozivno napravo. Osumljenca so aretirali, trenutno je v priporu.