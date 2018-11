V Bangkoku slovo od pokojnega predsednika Leicester Cityja

Na stotine žalujočih, kraljevih vojakov in menihov se je zbralo v templju v Bangkoku, da bi se poslovilo od Vichaija Srivaddhanaprabhe , tajskega milijarderja in lastnika angleškega nogometnega prvoligaša Leicester Cityja, ki je umrl v strmoglavljenju helikopterja tik ob klubskem stadionu King Power minulo soboto.

Skozi tempelj je potekal poseben pogrebni sprevod, ob tem pa je bilo moč slišati zvok bobnov in flavte, ki so jih igrali glasbeniki, oblečeni v ceremonialno rdečo barvo, medtem ko so bili člani njegove družine odeti v črnino.

Današnji dan je prvo dejanje ves teden dolge pogrebne slovesnosti za Tajca, ki je bil v helikopterju skupaj s še štirimi sopotniki. V budističnem templju je potekal tradicionalen obred budističnega čiščenja, v okviru katerega so 60-letniku najprej umili roke, ga blagoslovili, menihi pa mu bodo ves teden recitirali različne molitve.

Njegovo truplo je na tajska tla z zasebnim letalom prispelo v petek zvečer.

Igralci njegovega kluba, ki so delodajalca opisali kot drugega očeta, so na pogreb odleteli takoj po današnji tekmi s Cardiffom. Vichai je klub kupil leta 2010, številni člani ekipe pa so izrazili občudovanje nad njim in žalost ob njegovi smrti.

Pokojnega predsednika so v klubu opisali kot"moža prijaznosti, radodarnosti in moža, čigar življenje je definirala ljubezen, ki jo je posvetil svoji družini in tistim, ki jih je tako uspešno vodil".

Vichai je bil peti najbogatejši človek na Tajskem, ki je do svojega bogastva prišel kot vodja multimiljarderske brezcarinske trgovinske družbe King Empire.