V Banjaluki pretepli podporočnico, nato doživela še 'udarec' od policije

29-letna Dajana Dangubić, podporočnica Oboroženih sil BiH, je bila v petek zvečer tarča napada v Banjaluki. Pretepli so jo neznanci. Domnevno zaradi njenih kratkih las in fizičnega izgleda. O napadu je spregovorila na svojem profilu na Facebooku. "Minuli mesec sem šla čez pekel zločinov iz sovraštva samo zato, ker imam kratke lase. Nista zločin in modrica na očesu takšna težava, kot je problem sistem, ki bi nas moral vse ščititi, a je hujši od nasilja. Podojeni s predsodki in diskriminacijo do te mere, da sem se hujše počutila v pogovoru z njimi (op.p. policisti), kot ko sem prejela ta udarec. Država, gnila si in bolana," je zapisala.

Dangubićeva je bila po dogodku še bolj pretresena zaradi povsem ponižujočega in neprofesionalnega odnosa policistov v Banjaluki. Ko je namreč dejanje prijavila, so jo celo obtožili, da je sama kriva za napad, ker zvečer s kratkimi lasmi hodi po parku.

Prva bosanska ženska za tankom in ena redkih, ki so skočile s Starega mostu

Dajana je bosansko-hercegovski javnosti poznana kot prva ženska, ki upravlja tank M-84, ter ena od sedmih žensk, ki so kadarkoli skočile s Starega mosta v Mostarju. "Ni toliko pomemben napad. Evo, ne boli me več, minilo je od sobote. Dobim stokrat hujše udarce na treningu. Pomembno je, kje živimo. Pomembno je, kdo sedi v fotelji "zakona". Pomembno je, ker se to lahko zgodi jutri komurkoli od nas," je še poudarila.