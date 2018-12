V Banjaluki v spopadu s policijo več ranjenih

Napetosti so se začele stopnjevati po tem, ko je policija zjutraj prijela Davorja Dragičevića, očeta pokojnega najstnika Davida Dragičevića, ki je bil ubit marca v še nepojasnjenih okoliščinah.

Tiskovna predstavnica srbske entitete BiH Marija Markanović je pojasnila, da so ga prijeli zaradi "suma ogrožanja varnosti uradnih oseb" oziroma, ker se ni odzval na poziv na zaslišanje na policijo. Dodala je, da bo do nadaljnjega ostal v priporu. Potrdila je, da so ga privedli ob uporabi sile, da pa pri tem ni bil poškodovan.

Prijeli so tudi njegovo soprogo Suzano Radanović, mamo ubitega Davida, zaradi verbalnega spopada s policijo in ker jim je skušala preprečiti, da bi odstranili improviziran spomenik sinu.

Policija je prijela tudi več opozicijskih politikov, med njimi predsednika Stranke demokratičnega napredka (PDP) Branislava Borenovića in poslanca te stranke v parlamentu entitete Draška Stanivukovića, ki pa so jih po nekaj urah že izpustili. Popoldne so znova pridržali Stanivukovića, ki se je vrnil na trg in pozival k protestom. Kordon policije se je postavil pred protestnike, bosansko-hercegovski mediji pa poročajo o prerivanju med protestniki in policisti.

Predstavnik nevladnega združenja Restart Srbska Stefan Blagić je novinarjem dejal, da je jasno, da je režim začel končni obračun s skupino Pravica za Davida, ki že mesece vztraja na trgu in zahteva razjasnitev umora najstnika.

Iz delegacije Evropske unije in urada posebnega predstavnika EU v BiH so izrazili zaskrbljenost zaradi nasilja ter od notranjega ministrstva zahtevali pojasnila o aretacijah. Spomnili so, da so se njihovi predstavniki nedavno srečali z Davorjem Dragičevićem in Murizom Memićem, očetom v nepojasnjenih okoliščinah ubitega mladeniča Dženana Memića v Sarajevu.

"Pozdravljamo njune neumorne napore, da po mirni poti iščeta pravico za smrt svojih sinov," so dodali v predstavništvih EU ter izpostavili, da sta uspela vzbuditi več nezadovoljstva zaradi pomanjkanja vladavine prava in nekaznovanosti v BiH kot katerakoli politična stranka.

Družina pokojnega Memića je ob 19. uri danes v Sarajevu napovedala zborovanje v podporo aretiranemu očetu ubitega mladeniča v Banjaluki.