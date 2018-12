Napete razmere v Barceloni, policija s pendreki nad protestnike

V Barceloni so danes napete razmere, saj so podporniki neodvisnosti Katalonije v znak protesta zaradi seje španske vlade v katalonski prestolnici blokirali glavne prometne povezave v mestu, prišlo je tudi do spopadov s policijo. Vlada se je ob okrepljeni varnosti kljub temu sestala.

Dopisnik francoske tiskovne agencije AFP je videl pripadnike regionalne policije, kako so trikrat s pendreki napadli radikalne protestnike, ki so nanje metali kovinske ograje in kamenje. Nekateri so skušali prebiti tudi policijski kordon nekaj sto metrov od palače Llotja de Mar, kjer se je sestala vlada. Policija je prijela osem ljudi.

Blizu železniške postaje Franca se je na mirnem protestu zbralo več tisoč ljudi, ki so med drugim nosili napise "ven okupacijske sile".

Iz Madrida v Barcelono, da bi pomirili napetosti?

Španska vlada socialista Pedra Sancheza ima redne tedenske seje praviloma v Madridu, za pripravo seje v Barceloni pa se je odločila v želji po zmanjšanju napetosti s Katalonijo, ki je lani neuspešno razglasila neodvisnost.

Pred sejo vlade se je Sanchez v četrtek zvečer v Barceloni sešel s katalonskim predsednikom Quimom Torro. V skupni izjavi sta izrazila zavezanost "učinkovitemu dialogu"za rešitev spora o statusu te bogate španske regije. Dogovorila sta se tudi za ponovno srečanje v januarju.