Salvini ob dnevu spomina na fojbe: Kdor zanika, dvakrat ubije

Italijanski notranji minister ter vodja Lige Matteo Salvini pa je preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil žrtev tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo," je še zapisal.

Tajani je pred prihodom v Bazovico položil venec tudi k breznu Bršljanovca pri kraju Opčine pri Trstu. V njem so sicer povečini nemški vojaki, padli v zadnjih dneh bojev za Opčine in Trst.

"Tu je na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili Italijani," je dejal Tajani, žrtve pobojev pa označil za "žrtve vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na kapi samo zato, ker niso spustili italijanske zastave".

Antonio Tajani je ob robu dogodka novinarjem dejal, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in kdor zanika ta pojav, je sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Dan spomina je italijanski parlament uzakonil leta 2004, žrtve fojb in eksodusa so bile do takrat pozabljene, je dejal.

Na slovesnosti pa je Salvini med drugim dejal, da so otroci, umrli v fojbah, in tisti, umrli v nacističnem taborišču Auschwitz, enaki: "Ne obstajajo mučenci kategorije A in B," je dejal Salvini in dodal:"Ne obstaja nekakšen ampak za Auschwitz in nekakšen ampak v Bazovici. Eni in drugi so zločinci."

Kot dodaja agencija Ansa, so novinarji ob robu dogodka ministra vprašali, če gre od Slovenije in Hrvaške pričakovati uradno opravičilo za to, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni glede fojb in eksodusa. "Kot notranji minister sodelujem s kolegi z druge strani meje glede aktualnih vprašanj. Če želi kdo poleg sedanjosti kaj povedati tudi o preteklosti, prav, ampak silil ne bom nikogar," je odgovoril Salvini.

Slovesnosti so se udeležili tudi številni pripadniki združenj ezulov ter predstavniki krajevnih oblasti, od predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige do tržaškega župana Roberta Dipiazzeter več tržaških poslancev. Med udeleženci je bilo kakih 400 dijakov raznih šol iz FJK in drugih krajev v Italiji ter 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu alpincev. Skupaj se je po navedbah spletnega portala TriestePrima zbralo kakih tri tisoč ljudi.

Mašo zadušnico je daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je poudaril dolžnost spominjanja na tragedijo povojnih pobojev. Spomnil se je tudi treh kristjanov, ki so našli nasilno smrt v tistih časih, Katoliška cerkev pa jih je razglasila za blažene, to so slovenski bogoslovec Lojze Grozde, hrvaški duhovnik Miroslav Bulešić in italijanski duhovnik Francesco Bonifacio.