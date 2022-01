V Belgiji potne liste okrasili z risanimi junaki

Bi znali navesti katerega od simbolov, ki jih vsebuje vaš potni list? Zdravljica, prizori z vaške situle, potem pa se verjetno že konča. No, zagotovo veste, da na njem ni Trdonje in Zvitorepca, dveh domišljijskih junakov Mikija Mustra. Drugače pa je v Belgiji. Tam so namreč potne listine popestrili prav s svojimi risanimi junaki – po novem so namreč poslikani s smrkci. Simpatična novost pa ne služi le estetskemu učinku, temveč ima tudi varnostno funkcijo.