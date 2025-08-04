Svet
V belih oblačilih po 150 metrih blatnega terena: kdo je bil najhitrejši?
Sredi poletja gredo v Nemčiji na sani, a ne na sneg, ampak kar v blato! In ne otroci, zgolj odrasli. Malo za zabavo, malo pa za res. Minuli vikend so se za zlati pokal borili tekmovalci na že tradicionalnem nemškem prvenstvu v drsenju po blatu. Videli boste, kako jim je šlo in kdo je v belih oblačilih najhitreje premagal 150 metrov blatnega terena.
